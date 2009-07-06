Черновецькому передали рожевого слона (фото)

На столичному Хрещатику відбулася акція «Троянський слон», або «Кияни пишуть лист Черновецькому султану».

Як сьогодні повідомили УНІАН в прес-службі організаторів акції - громадському об`єднанні «Новий Київ», таким чином активісти ГО і кияни нагадали меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і його команді про їх обіцянки.

За інформацією прес-служби, акція розпочалася у суботу, 4 липня, на Майдані Незалежності, біля Головпоштамту. Там усіх охочих чекав сувій, на якому кожен міг висловити свою думку щодо діяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його команди. Поряд було розміщено список передвиборних обіцянок і перелік «подарунків» - «розданих слонів», якими порадував киян мер. «Слонами» були – підвищення цін на квартплату і проїзд у громадському транспорті, відключення гарячої води, свобода муніципальної преси і багато іншого, відзначили у ГО "Новий Київ".

Після цього кілька сотень учасників акції разом з акторами на ходулях і духовим оркестром понесли до мерії свій подарунок - чотириметрового рожевого надувного слона. Цей «троянський слон» приніс Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ листа – "нагадування про те, що Київ – не азіатська деспотія, і з народом треба рахуватися".

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКИРЯК вважає, що "треба поривати зі "старим Києвом" - містом, де влада купує народ за мізерні подачки, а народ висловлює свою незгоду лише на кухнях. Альтернатива цьому - разом будувати "новий Київ" – Київ активних людей, які можуть постояти за себе, не втрачаючи здорового глузду і відчуття гумору".

Цією акцією ГО «Новий Київ» закликає жителів міста обстоювати свої права, зупинити спроби чиновників «роздавати слонів» і керувати жителями столиці, не враховуючи їхні думки, відзначив З.ШКИРЯК.