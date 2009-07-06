Завтра відбудеться прес-конференція керівництва «ВОЛІ»

У вівторок, 7 липня, о 12:00 в Києві відбудеться прес-конференція керівників компанії «ВОЛЯ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «ВОЛЯ», прес-конференція проводиться у зв`язку з численними зверненнями з боку представників ЗМІ з проханням прокоментувати позицію компанії щодо рішення Антимонопольного комітету відносно провайдера програмної послуги ТОВ «Воля-Кабель», а також інших суб`єктів господарювання, з якими у ТОВ «Воля-Кабель» є договірні відносини. (УНІАН: 3 липня ц.р. Антимонопольний комітет України оштрафував компанії «Воля-Кабель», КТМ («Київські телекомунікаційні мережі») та ІВК на 1 млн. грн. кожну. «Воля-Кабель» вважає це рішення неправомірним і звернулася до правоохоронних органів щодо правової оцінки дій окремих посадовців АМК, що здійснювали тиск на компанію.)

У прес-конференції візьмуть участь:

Сергій БОЙКО – член ради директорів Асоціації «Телекомунікаційна палата України», президент компанії «ВОЛЯ»;

Андрій МЕТЕЛЬСЬКИЙ – директор по маркетингу і комунікаціям компанії «ВОЛЯ», директор ТОВ «Воля-Кабель»;

Аліна СІГДА – керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії «ВОЛЯ».

Прес-конференція відбудеться за адресою: готель «Хрещатик», Володимирський зал (вул. Хрещатик 14, 4-й поверх).

Необхідна акредитація: тел. 207-70-92 або e-mail info@volia.com