Ющенко дав Адамкусу орден Свободи
19:59, 06 липня 2009Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив Президента Литовської Республіки Валдаса АДАМКУСА орденом Свободи.
Текст відповідного указу глави Української держави від 26 червня розміщено сьогодні на його офіційному сайті.
Як йдеться в документі, В.АДАМКУСА нагороджено за визначний особистий внесок у розвиток українсько-литовських відносин.
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