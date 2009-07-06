Тимошенко лишиться прем’єром при президенті-Януковичі?

Представник Партії регіонів Борис Колесніков не виключає, що після виборів президента Віктор Янукович очолить державу, а Юлія Тимошенко залишиться прем’єром.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Я не бачу в цьому нічого надзвичайного. Президент на сьогодні не може формувати уряд. Хто б не виграв – йому доведеться шукати парламентську більшість. Більш чесним шляхом було б обрати одночасно і президента, і парламент. Тоді б влада отримала б вотум довіри і могла б з чистого аркушу почати реформи економіки й політики", - зазначив депутат.

Водночас коментуючи репліку Володимира Литвина про можливість того, що президент може розпустити парламент, то Колесніков сказав, що це лише констатація конституційної норми, але підстав для розпуску парламенту немає.

На зауваження, що сесію можуть не закрити, після чого буде відраховано 30 днів, і парламент розпустять, Колесніков висловив переконаність, що сесію закриють згідно з Конституцією.

Українська правда