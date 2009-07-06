Навіщо Литвин лякає нереальним розпуском парламенту?

Директор Київського Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що правових підстав для розпуску парламенту немає.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи заяву голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про те, що до 24 липня Президент України матиме право розпустити парламент.

За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, єдина підстава для розпуску парламенту - якщо 30 днів поспіль народні депутати не збираються на пленарні засідання. Він нагадав, що 3 липня відбулось позачергове засідання ВР, і тому 30 днів вже ніяк не можна вираховувати.

”Правових підстав немає і не можуть з’явитися, оскільки часу вже недостатньо - до 24 липня залишилось менше ніж 30 календарних днів”, - сказав він.

На думку політолога, своєю заявою В.ЛИТВИН хоче просто налякати політикум.

“Володимир Михайлович не просто грається в цю посаду, як свого часу це робив ЯЦЕНЮК, а він відчуває відповідальність, нервує і саме тому трошки лякає, говорячи про те, що можливий розпуск парламенту”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що скоро всі підуть у відпустки, а у вересні почнеться президентська виборча кампанія і буде не до розпуску парламенту.

Заяву В.ЛИТВИНА про те, що він не закриватиме сесію, якщо робота Верховної Ради буде заблокована, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ розглядає як засіб тиску на депутатів.

“Є тут технічна проблема, сесію дійсно треба закрити. Я думаю, що він не може не закрити сесію, це засіб тиску на депутатів”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ, нагадавши, як свого часу Президент Леонід КУЧМА шантажував парламент всілякими указами і за ніч було ухвалено Конституцію.

На думку М. ПОГРЕБИНСЬКОГО, депутати від Партії регіонів не будуть блокувати роботу парламенту, оскільки зацікавлені в ухваленні закону про вибори Президента.

“Вони просто грають свою гру, демонструють бажання представити себе як захисників інтересів виборців”, - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН висловив думку, що до 24 липня Президент України матиме право розпустити Верховну Раду.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що 23 січня 2010 року закінчуються повноваження Президент, і якщо відраховувати від цього терміну півроку, то останній можливий розпуск ВР - 24 липня.

В.ЛИТВИН також зауважив, що навіть якщо не буде використаний привід щодо 30-денного блокування роботи ВР, то «можуть діяти методи революційної доцільності».

Голова ВР також зазначив, що навіть якщо буде закрита чергова сесія ВР, то постійно будуть лунати ініціативи щодо проведення позачергових сесій.

В.ЛИТВИН також зауважив, що якщо не буде закрита сесія Верховної Ради і протягом 30-днів не буде проведено засідання, то Президент отримає “важіль” щодо розпуску ВР.

При цьому він запевнив, що не буде закривати чергову сесію парламенту, якщо робота ВР буде заблокована.