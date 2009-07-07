Вакарчук анулював ліцензії 4 вузів
Брали студентів без сертифікатів ЗНО
Державна акредитаційна комісія під головуванням міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА анулювала ліцензії вищим навчальним закладам, що набирали студентів без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.
Так, за порушення умов прийому, а саме: зарахування на навчання без сертифікатів УЦОЯО, або із сертифікатом із балом, менше 124-х, ліцензії анульовані 4 ВНЗ.
Зокрема, Нікопольська філія Європейського університету за грубе порушення умов вступу Нікопольська філія позбулася права навчати студентів за спеціальністю "Облік і аудит". Перевірка департаменту вищої освіти МОН виявила, що торік сюди можна було вступити без сертифікатів незалежного оцінювання.
Не дотрималися умов вступу і в Криворізькій філії Європейського університету. Сюди минулого року на заочну форму спеціальності "Економіка підприємства" зараховано одного студента, в сертифікаті УЦОЯО якого не було потрібних 124 балів. Рішенням ДАК анульовано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "Економіка підприємства".
Схоже порушення зафіксоване у ще одному криворізькому ВНЗ. В Інститут ділового адміністрування зараховано 4 особи із сертифікатом УЦОЯО нижче 124 балів. Тепер перевіркою діяльності інституту займається МВС та прокуратура. У навчальний заклад направлена комісія для здійснення комплексної перевірки.
Таке ж покарання очікує на "Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства". Студентами цього ВНЗ стали 11 осіб, які мали сертифікати з української мови та літератури менше 124 балів. Прийом був здійснений на основі медичних довідок про перебування на стаціонарному лікуванні під час проведення ЗНО з української мови та літератури. Сертифікати абітурієнти не подавали, тому приймальною комісією вищих навчальних закладів було прийнято рішення про проведення вступного випробування з української мови та літератури.
Всі студенти ВНЗ, ліцензії яких анульовано, будуть переведені до інших вищих навчальних закладів, підкреслили в Міносвіти.