Партія регіонів заблокувала Раду
09:45, 07 липня 2009Політика
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У залі - знайомі плакати
Фракція Партії регіонів блокує трибуну та президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні розміщено плакат з написом: «Алкоголіків і націоналістів – у відставку!». Позаду президії – плакат: «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей», а в урядовій ложі - «Міністри почекають, спочатку допоможіть людям».
На даний час у сесійній залі ВР перебувають лише народні депутати від Партії регіонів.
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