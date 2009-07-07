Партія регіонів заблокувала Раду

Фракція Партії регіонів блокує трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні розміщено плакат з написом: «Алкоголіків і націоналістів – у відставку!». Позаду президії – плакат: «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей», а в урядовій ложі - «Міністри почекають, спочатку допоможіть людям».

На даний час у сесійній залі ВР перебувають лише народні депутати від Партії регіонів.