Ющенко - про МВС: загнила система

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА здійснити кадрові ротації для посилення ефективності роботи своїх відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав у виступі на розширеній колегії Генеральної прокуратури.

За словами Президента, у прокуратурі значна частина кадрових рішень є неефективною, у цій структурі дуже багато людей працюють суто випадково.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що для багатьох така робота є можливістю отримати тіньовий заробіток.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, це парасолька, під прикриттям якої можна брати хабарі, а не захищати закон.

За словами Президента, відповідно до законодавства, він не впливає на систему ухвалення кадрових рішень у прокуратурі, однак закликає керівництво цього відомства самому ухвалити необхідні рішення.

«Я хочу, щоб в Олександра МЕДВЕДЬКА вистачило мужності зробити ті перестановки, які давно назріли», - сказав Президент, додавши, що він готовий виступити партнером у цьому процесі.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що це стосується і Міністерства внутрішніх справ. «Загнила система», - сказав він.

Президент закликав МВС очиститись від людей, які не працюють на захист закону.