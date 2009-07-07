Ляшко підозрює, чому регіонали не дають працювати насправді

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО не бачить перспектив для проведення сьогоднішнього засідання Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами депутата, такий висновок він робить із результатів засідання робочої групи, яка розглядає питання щодо можливості підвищення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

О.ЛЯШКО додав, що сьогодні, під час третього засідання цієї робочої групи, ніяких домовленостей не було досягнуто. За його словами, фракція Партії регіонів наполягає на необхідності підвищення прожиткового мінімуму. Як повідомив О.ЛЯШКО, голові Верховної Ради передано листа з підрахунком коштів, необхідних для цього. За його словами, за підрахунками Партії регіонів, необхідно додатково витратити 15 млрд. 600 млн. грн.

Він повідомив, що представник фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ пропонує наступні джерела фінансування: 3 млрд. грн. - від перевиконання дохідної частини бюджету, 4,8 млрд. грн. – перерозподіл залишку Стабілізаційного фонду, 11,5 млрд. грн. – кошти з кредиту Міжнародного валютного фонду.

О.ЛЯШКО стверджує, що, за підрахунками Міністерства фінансів, які надані робочій групі, необхідна сума для реалізації запропонованого Партією регіонів законопроекту становить 48 млрд. грн. За його словами, Мінфін вказав на нереальність джерел, які запропоновані М.АЗАРОВИМ.

Як повідомив О.ЛЯШКО, у четвер, незалежно від того, чи будуть досягнуті домовленості на засіданні робочої групи, на розгляд Верховної Ради у другому читанні ставитиметься законопроект, запропонований Партією регіонів, та в першому читанні – законопроект, запропонований Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ (фракція Блоку Литвина) щодо підвищення прожиткового мінімуму з 2010 року.

На думку О.ЛЯШКА, справжньою причиною блокування трибуни парламенту «є небажання Партії регіонів голосувати за скасування депутатської недоторканності».