У ВР транслюють святкування Івана Купала

Регіонали не заморилися

Станом на 12.20 пленарне засідання Верховної Ради України не відкрито. Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів продовжує блокувати трибуну та президію, а на Погоджувальній раді не було досягнуто ніяких домовленостей щодо виходу із ситуації. У кулуарах парламенту на відеотабло транслюється святкування свята Івана Купала.

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