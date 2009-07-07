У ВР транслюють святкування Івана Купала

12:20, 07 липня 2009
Політика
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Регіонали не заморилися

Станом на 12.20 пленарне засідання Верховної Ради України не відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів продовжує блокувати трибуну та президію, а на Погоджувальній раді не було досягнуто ніяких домовленостей щодо виходу із ситуації.

У кулуарах парламенту на відеотабло транслюється святкування свята Івана Купала.

 

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