У ПР кажуть, що робота замість канікул їх не лякає

Фракція Партії регіонів зібрала підписи для проведення позачергового засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, «на даний момент дата проведення такого засідання залишається відкритою».

Він наголосив, що фракцію Партії регіонів «не лякає робота у канікулярний період». При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, що фракція Партії регіонів готова працювати, але щоб ця «робота була конструктивною, а не те, що робить, для прикладу, БЮТ, коли збирає позачергові сесії». «Це виглядає смішно», - додав О.ЄФРЕМОВ.

За словами депутата, ухвалення закону про підвищення прожиткового мінімуму не викличе великої інфляції. Він також зазначив, що Партія регіонів може надати уряду варіанти можливих джерел фінансування закону.

"Якщо необхідність буде, то ми скличемо позачергове засідання або позачергову сесію Верховної Ради України, але ми наполягатимемо і доб`ємося того, щоб цей закон (про підвищення зарплати і пенсії) був прийнятий і набув чинності з 1 липня 2009 року незалежно від того, що уряд всіляко затягує цей процес", - додав депутат від Партії регіонів Михайло Папієв.