Литвин дає шанс Партії регіонів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує в четвер розглянути на засіданні парламенту два законопроекти щодо підвищення соціальних виплат, на чому наполягає фракція Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами В.ЛИТВИНА, він запропонував в четвер розглянути в парламенті два законопроекти, які стосуються підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

«Я їм даю шанс (фракції Партії регіонів) вийти красиво із ситуації», - сказав він.

Голова ВР додав, що «зараз лише прийшло прозріння, що запропонували і що очікує власників підприємств у зв’язку з підвищенням заробітної плати». Він додав, що вже сьогодні ряд приватних підприємств не може виплачувати працівникам зарплату, а ситуація буде ще гіршою, коли рівень зарплати буде підвищено.

В.ЛИТВИН зазначив, що на Погоджувальній раді запропонував провести таємне голосування в парламенті щодо підтримки нинішньої ситуації у ВР, щоб визначити, хто готовий іти на дострокові парламентські вибори.

Спікер вважає, що «понад 400 народних депутатів висловляться за те, щоб парламент працював, оскільки вже сьогодні народні депутати дякують, що хоч на такому рівні підтримується і жевріє хоч щось у цій Верховній Раді».

В.ЛИТВИН зауважив, що запропонував депутатам, які входять до коаліції, але не підтримують блокування трибуни, висловитися з приводу цього, але у відповідь почув: «Я хочу потрапити в списки на наступних виборах».

Голова ВР зазначив, що лише сьогодні робоча група почала серйозно працювати, оскільки спочатку на її засіданнях або говорилося про неможливість вирішення питання щодо підвищення прожиткового мінімуму, або розмова йшла «просто про життя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пленарне засідання Верховної Ради України не було відкрито через блокування членами фракції Партії регіонів трибуну та президію. Вони вимагають розглянути законопроект про підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Водночас на засіданні Погоджувальної ради не було досягнуто домовленостей щодо виходу із ситуації.

Сьогодні перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, до завтра експерти підготують пропозиції щодо джерел фінансування запропонованих Партією регіонів підвищених соціальних стандартів.

«Ми поставили завдання, щоб наші спеціалісти за ніч відпрацювали законопроект, де були б відображення джерела фінансування підвищеного мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також повідомив, що завтра засідання парламенту розпочнеться із проведення Погоджувальної ради.