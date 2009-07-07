Луценко хотів судитися з послом України у Німеччині, але передумав

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко підготував позов до посла України в Німеччині Наталії Зарудної щодо інциденту у Франкфурті, але передумав його подавати.

Про це він заявив на засіданні слідчої комісії у вівторок.

За словами міністра, позов стосується спростування недостовірної інформації, наданої Зарудною у відповідь на запит МЗС.

Зокрема Луценка не влаштовує інформація, яка подається як факт, що і його, і сина не допустили на борт літака через алкогольне сп`яніння, що Луценку було висунуто звинувачення в порушенні громадського порядку, нанесенні образ і таке інше, що була домовленість про припинення кримінальної справи на найвищому рівні, а також, що міністр погодився з діями німецької сторони.

"У принципі, готовий позов на пані посла України в Німеччині щодо того, що інформація, яка міститься в її офіційній відповіді, не відповідає дійсності. Проте я сумніваюся, чи личить міністру внутрішніх справ подавати на посла своєї держави в суд", - заявив Луценко.

Він додав, що спілкувався із Зарудною телефоном, і висловив сподівання, що вона на засіданні ТСК спростує недостовірну інформацію.

"Я сподіваюся, що вона скаже те саме, що і мені по телефону, а саме, що вона, не будучи на місці події, надто швидко підготувала цей лист, який містить суттєві помилки. І на цьому ця справа вичерпається. Бо продовжувати судові тяжби між державними інституціями я вважаю неможливим", - заявив міністр.

Українська правда