Луценко вважає, що Ющенко на ньому відігрується

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає безвідповідальними заяви вищого керівництва держави, які дискредитують діяльність правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я вважаю заяви вищого керівництва держави, які дискредитують силову частину державної влади, безвідповідальними. Міліція не без гріха. Це не секрет, що у наших лавах є зрадники служби, яких ми сотнями звільняємо із органів, але кидати тінь на сотні тисяч чесних, відданих працівників, які у важких матеріальних умовах з мінімальною заробітною платою, при мінімальній технічній оснащеності кожен рік нарощують результати по протидії злочинності і корупції, є просто безвідповідальним. Я обурений такими заявами і переадресовую це тим, хто готує Президента до таких безвідповідальних заяв. З моєї точки зору, треба низько вклонитися, подякувати, а ще краще - підписати декілька десятків подань міністра внутрішніх справ на відзнаку державними нагородами тих бойових офіцерів, які з ризиком для свого життя і здоров’я роблять, не дивлячись на бардак у головах політиків, те, що їм велить закон», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він запевнив, що МВС і надалі залишається єдиним центральним органом виконавчої влади, який щорічно може звітувати на ввіреній йому території.

«Я можу з відповідальністю заявити, що злочини проти особи (розбої, крадіжки тощо) – ми вийшли на докризовий рівень, ми збили хвилю злочинності. Я це можу довести будь-кому. Протидія хабарництву з боку МВС також стоїть на належному рівні… На жаль, перед виборами у багатьох, на жаль, це проявляється і у Президента України, є спокуса відігратися на тих, хто сумлінно виконує свої обов’язки», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його переконання, неважливо, хто буде міністром внутрішніх справ через рік, через п’ять років, «але важливо, щоб система МВС не підривалася керівниками держави». «Це фактично підрив самої державної влади», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.