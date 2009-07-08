Суд дав дозвіл на арешт Лозінського
«Найімовірніше, втікач ховається десь у країні»
|Віталій Щоткін
Про це повідомив заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН газеті «Сегодня».
«Винесена ухвала свідчить про затримання і негайну доставку ЛОЗІНСЬКОГО до суду, - заявив В.ЩОТКІН. - Це має активізувати оперативно-розшукові заходи. На вчорашній день його не знайшли, і сам він не з’явився».
Також, сказав він, «даних Державної прикордонної служби про те, що людина з таким прізвищем і зовнішністю перетинала кордон України, нам не надходило».
«Найімовірніше, утікач ховається десь у країні, але можливе все - змінив зовнішність, підробив документи», - додав В.ЩОТКІН.
За словами заступника генпрокурора, заарештовані днем раніше прокурор Голованівського району Євген ГОРБЕНКО і начальник райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ активно спілкуються зі слідчими.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляв, що не виключає, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати на території України в домоволодінні якогось із народних депутатів, оскільки, згідно із законом, житло, як і їх власники, є недоторканними для втручання правоохоронних органів.