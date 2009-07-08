Регіонали почали ранок «традиційно»

Народні депутати від Партії регіонів до початку пленарного засідання заблокували роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, заблоковані президія, трибуна та ложа уряду в сесійній залі Верховної Ради.

Крім того, в сесійній залі, як і в попередні дні, висять плакати «Міністри почекають, спочатку допоможіть людям», «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей», «Алкоголіків та націоналістів - у відставку».

Наразі невідомо, чи відбудеться сьогодні пленарне засідання через блокування.

Як повідомляв УНІАН, робота паралізована вже другий тиждень. Партія регіонів блокує парламент з вимогою прийняти закон про збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Домовитися на Погоджувальній раді лідерам фракцій не вдалося.