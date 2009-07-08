МВФ сьогодні прийде до Тимошенко

Сьогодні засідання уряду проходитиме за участю представників Міжнародного валютного фонду.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до уряду.

Планується, що спочатку уряд розгляне питання, внесені до порядку денного, зокрема, про затвердження річної національної програми з підготовки України до набуття членства в НАТО, про поповнення статутного фонду НАК «Нафтогаз України», про виділення додаткових коштів на ліквідацію наслідків повені у Волинській області тощо.

Передбачається, що представники МВФ прибудуть на засідання уряду пізніше.

Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання Кабінету міністрів за участю представників МВФ планувалося на 6 липня, однак було перенесено.

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