Ющенко примусив генерала виплюнути жуйку

Вчора на розширеному засіданні колегії Генпрокуратури президент Віктор Ющенко зажадав від генпрокурора Олександра Медведька і глави МВС Юрія Луценка провести кадрові перестановки в їхніх відомствах. В першу чергу – звільнити керівників Кіровоградської обласної прокуратури і міліції. Приводом для жорсткої критики на адресу правоохоронних органів стало вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Як пише газета "Комерсантъ-Україна", Віктор Ющенко був емоційним і суворим:

– Я добре розумію, що переді мною сидять самі генерали, - почав виступ глава держави, обводячи поглядом зал.– Дехто, правда, жуйку жує...

Сказавши це, пан Ющенко подивився на одного з учасників колегії, який сидів у перших рядах.

– Виплюньте негайно! На пляжі будете це робити, - скомандував президент і за декілька секунд саркастично додав: – Спасибі за те, що проковтнули.

Видання відзначає, що вчорашнє засідання було присвячене питанням дотримання законодавства в митній сфері і боротьбі з корупцією в банківському секторі. Незважаючи на це, президент Віктор Ющенко, який брав у ньому участь, зосередив увагу на питанні, якого на порядку денному не було, - ході розслідування справи Олійника.

Завершуючи виступ, глава держави ще раз підкреслив, що керівники Кіровоградської обласної прокуратури і міліції повинні подати у відставку. Відзначивши, що "не в його компетенції викидати їх з роботи", Віктор Ющенко відчайдушно заявив: "Вас поклали на лопатки – ви слабаки!"

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, якого не запросили на засідання в Генпрокуратуру, на прес-конференції повідомив, що слідувати рекомендаціям президента не має наміру: "Я не дискутую з президентом – я не збираюся звільняти з посади начальника Кіровоградської обласної міліції. Інакше мені б довелося за цей рік 1317 разів зняти начальників обласних управлінь – саме стільки вбивств було скоєно на території України в першому півріччі"