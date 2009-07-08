БЮТ не збирається йти на канікули

Фракція БЮТ не збирається йти на парламентські канікули і наступного тижня ініціюватиме проведення додаткових пленарних засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що поточна сесія Верховної Ради закриватися не буде. «Ми зібрали 150 підписів і ми будемо в залежності від того, яка буде ситуація у країні, пропонувати додаткові засідання», - сказав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, в умовах критичної ситуації в Україні закривати парламентську сесію є абсурдом. «150 підписів у нас є, уже наступного тижня буде додаткове засідання», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО повідомив, що сьогоднішнього пленарного засідання не буде, так само, як, імовірно, не відбудеться завтрашнє засідання.

І.КИРИЛЕНКО пояснив це тим, що фракція Партії регіонів вимагає у першу чергу розглянути законопроект щодо підвищення соціальних стандартів. При цьому він додав, що будь-які пропозиції розглянути цей проект після того, як його вивчить профільний комітет і уряд, відкидаються.

«Завтрашнього засідання, якщо будуть наполягати так само, як і сьогодні, теж не буде, якщо будуть наполягати тільки на законопроекті, який в очі ніхто не бачив», - сказав лідер фракції БЮТ.

«Ми будемо ініціювати додаткові засідання, і протягом липня, і протягом серпня ми на канікули не йдемо», - сказав І.КИРИЛЕНКО.