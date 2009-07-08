Партія регіонів озвучила ультиматум

Роботу Верховної Ради буде розблоковано тільки в тому випадку, якщо коаліція дасть згоду на розгляд законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ після закінчення Погоджувальної ради.

«Якщо ми домовимося з приводу розгляду законопроекту щодо соціальних виплат, тоді буде розблоковано роботу ВР. Поки цього не буде, нічого не буде», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що сьогоднішнє засідання парламенту не відбудеться. «Не буде засідання, оскільки ми доопрацювали законопроект щодо збільшення соціальних стандартів», - сказав він.

При цьому, за словами О.ЄФРЕМОВА, ні представники коаліції, ні представники уряду не бажають працювати над цим документом.

Як повідомляв УНІАН, депутати від Партії регіонів блокують роботу ВР з вимогою ухвалити закон про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Сьогодні, 8 липня, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував розглянути питання щодо можливості підвищення соціальних стандартів завтра о 12.00.

Зокрема, спікер виступив з ініціативою, аби доопрацьований законопроект щодо збільшення соціальних стандартів розглянули Комітет ВР з питань бюджету та Кабінет міністрів протягом сьогоднішнього дня з тим, щоб завтра розглянути його в сесійній залі.

При цьому голова ВР пропонує до того часу продовжити роботу Верховної Ради, аби ухвалити низку важливих питань.