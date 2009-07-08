Ющенко: Лозінський зламав щелепу Яворівському
11:58, 08 липня 2009Політика
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Розбір польотів на колегії
На вчорашній колегії в Генпрокуратурі Президент України влаштував українським силовикам «розбір польотів». Головною темою, як вже повідомляв УНІАН, стало вбивство в кіровоградському лісі місцевого жителя Олійника і події, що послідували після нього.
Віктор Ющенко дорікав силовикам в тому, що вони випустили з країни вірогідного вбивцю, вже колишнього народного депутата Віктора Лозінського. "Комсомольская правда в Украине" цитує слова Президента:
"У 2004 році ви не посадили цього шахрая. який, даруйте, депутата Яворівського побив так, що зламав йому щелепу. А другого - довірену особу Президента - він спустив зі сходів..." .
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