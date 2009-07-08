Ющенко має підстави для розпуску Ради?

На сьогодні є підстави для розпуску Верховної Ради, але про дострокові вибори говорять лише в парламенті, а не в Секретаріаті Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила, що погоджується з позицією першого заступника голови Верховної Ради Олександра ЛАВРИНОВИЧА, який говорить про наявність підстав для розпуску парламенту.

Зокрема, підстави для дострокового припинення повноважень ВР існують з того моменту, коли коаліція «неначебто утворилась у Верховній Раді і в угоді про утворення коаліції відсутні підписи народних депутатів». М.СТАВНІЙЧУК звернула увагу на те, що всі рішення у ВР приймаються за підтримки або Партії регіонів, або комуністів. Це, за словами М.СТАВНІЙЧУК, свідчить про те, що в коаліції немає 226 голосів для прийняття необхідних рішень.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК не погодилася з тим, що рішення Конституційного Суду щодо принципів формування коаліції дозволяє формувати коаліцію без наявності в ній 226 голосів. “Коаліцію формують фракції, але ніхто не скасовував положення Конституції України, і про це також йдеться в рішенні Конституційного Суду, що коаліція депутатських фракцій у парламенті формується за трьома умовами: за результатами виборів, на основі домовленостей між депутатськими фракціями, які представлені в парламенті, і третьою обов’язковою умовою існування коаліції є наявність у її складі не менш як 226 голосів народних депутатів», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що є хибним вважати, що рішення Конституційного Суду говорить про те, що лише фракції можуть визначати наявність коаліції.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК звернула увагу, що на сьогоднішній день розмови про можливий розпуск парламенту увесь час ідуть у самому парламенті. «Самі політичні сили, які сьогодні присутні у складі депутатських фракцій Верховної Ради, увесь час ініціюють питання, які пов’язані з достроковим припиненням повноважень парламенту. Мені здається, що самі парламентські сили дають таким чином оцінку діяльності парламенту», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.