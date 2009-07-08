У сесійній залі залишилися лише регіонали
13:04, 08 липня 2009Політика
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Засідання так і не відкрили
У сесійній залі Верховної Ради залишилися лише народні депутати від Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у залі перебувають близько 40 депутатів-регіоналів.
Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР так і не було відкрито через блокування депутатами від ПР роботи парламенту з вимогою прийняти закон про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
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