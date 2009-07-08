У сесійній залі залишилися лише регіонали

У сесійній залі Верховної Ради залишилися лише народні депутати від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у залі перебувають близько 40 депутатів-регіоналів.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР так і не було відкрито через блокування депутатами від ПР роботи парламенту з вимогою прийняти закон про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.