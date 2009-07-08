Сьогодні Росія дає відповідь святому Валентину

Сьогодні в Росії - День сім`ї, кохання і вірності. Це свято проголошене в день пам`яті святих Петра і Февронії Муромських. Світським свято у РФ стало рік тому. До речі, ввести нову святкову дату запропонувала дружина президента РФ Світлана Медведєва.

Петро і Февронія жили на рубежі XII–XIII століть.

Згідно з житієм святих, благовірний князь Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича. Він посів на Муромський престол 1203 року. За декілька років до того Петро захворів проказою, від якої ніхто не міг його вилікувати. Уві сні князеві було видіння, що його може зцілити дочка бджоляра Февронія, селянка із селища Ласкавого, що в Рязанській землі. Февронія була красивою, благочестивою і доброю дівчиною. Вона розумілася на зіллі та вміла лікувати недуги, її слухалися дикі тварини. Князь покохав Февронію за її благочестя, мудрість і доброту й дав обітницю одружитися на ній, коли одужає. Дівчина зцілила князя, та він не дотримав свого слова. Хвороба повернулася. Февронія вдруге вилікувала князя, після чого вони одружилися.

По смерті брата Петро успадкував княжий престол. Бояри поважали свого князя, але не злюбили Февронію, бо вважали, що селянка не може правувати ними. Бояри стали вимагати, аби князь покинув свою дружину. Петро, дізнавшись, що його хочуть розлучити з його коханою, вирішив, що краще йому добровільно відмовитися від влади і багатства і податися разом з дружиною у вигнання. Петро і Февронія залишили Муром.

Невдовзі у Муромі почалася смута: бояри пересварилися між собою за князівський престол. Полилася кров. Тільки тоді бояри схаменулися, зібралися на раду й вирішили покликати князя Петра назад. Князь і княгиня повернулися. Февронію стали любити і шанувати.

На схилі літ Петро і Февронія прийняли постриг у різних монастирях з іменами Давид і Єфросинія. Єдине, про що вони благали Бога, – аби померти в один день. Заповідали поховати себе разом у спеціально приготованій труні з тонкою перегородкою посередині.

Вони померли кожен у своїй келії в один день і годину 8 липня (25 червня за ст. ст.) 1228 року.

Люди вирішили, що негоже ченцям в одній труні лежати, та порушили волю покійних: поклали тіла у різних монастирях. Проте наступного дня вони опинилися разом. Двічі їхні тіла розносили по різних храмах й щоразу вони дивним чином опинялися поряд. Святе подружжя таки поховали разом в місті Муромі побіля соборної церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

Приблизно через 300 років після кончини Петра і Февронію приєднали до лику святих Російської православної церкви. Нині їхні мощі лежать у жіночому Свято-Троїцькому монастирі в Муромі.

Цього дня православні християни у своїх молитвах просять Бога про велику любов і сімейну злагоду.

Також, за народними прикметами, з цього дня слід чекати сорок спекотних днів.