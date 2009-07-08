Регіонали розблокували Раду

Фракція Партії регіонів розблокувала трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у сесійній залі залишаються близько 10 народних депутатів, двоє з яких – депутати від БЮТ, а решта - з фракції Партії регіонів.

Як повідомлялося, сьогодні, відповідно до графіку, парламент мав працювати в пленарному режимі лише на ранковому засіданні.

Між тим ранкове засідання так і не було відкрито, оскільки депутати від ПР блокували роботу парламенту, вимагаючи прийняття закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Вчора засідання парламенту також не відкривалося.