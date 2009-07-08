ПР і БЮТ можуть створити «ширку» восени - експерти

Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко можуть восени утворити широку коаліцію.

Таку думку висловили директор програм Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Ростислав ПАВЛЕНКО та експерт школи Андрій ДУДА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Р.ПАВЛЕНКО зауважив, що восени БЮТ і Партія регіонів шляхом ухвалення змін до певних законів намагатимуться закласти “певну систему гарантій” на період після президентських виборів.

“Цілком може бути, що і Партія регіонів, і БЮТ бажають створити систему певних запобіжників для того, щоб переможець, по-перше, не отримав усе, а друге – щоб домовитись про комфортні умови існування й одних, і інших, і трете – щоб уникнути ситуації, некомфортної для Партії регіонів та БЮТ - змагання по роз’ясненню суті своїх кроків”, - сказав Р.ПАВЛЕНКО.

На його думку, цим політичним силам буде простіше розподілити сфери інтересів між собою без залучення громадськості до цього процесу.

“Першою ластівкою” таких домовленостей, вважає експерт, буде спільне голосування по змінах до закону про вибори Президента України.

У свою чергу А.ДУДА розкритикував запропоновані зміни до закону про вибори Президента, наголосивши, що, серед іншого, вони забезпечують монополію двох політичних сил на формування виборчих комісій.

Також експерт вважає, що ці зміни свідчать про задум масштабних фальсифікацій виборів, де адмінресурс буде розподілений на дві політичні сили – БЮТ і Партію регіонів. На думку А.ДУДИ, цей законопроект є одним зі способів реалізації сценарію щодо розподілу країни “на двох”.