Євро на міжбанку зріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6575/7,6935, до 12:00 звузився спред – 7,6575/7,6730. До закриття цінові рівні знизилися до 7,6530/7,6710 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі долар-гривня – 7,6500.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2405/0,2420, до 12:00 ціни знизилися – 0,2404/0,2414. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2407/0,2415. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,7250 (+0,3200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3860/1,3930. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6240/10,6725, до 12:00 ціни встановилися на рівні 10,6240/10,6495. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривню пішли вгору – 10,6480/10,6750.