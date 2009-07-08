Тимошенко каже, що Ющенко підкидає МВФ усе нові вимоги до України

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Секретаріат Президент вносить деструктив у переговори з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому переговори з МВФ досі не завершені.

«Переговори між урядом, НБУ і МВФ, на мій погляд, ідуть успішно і мають завершитися теж успішно. Єдине, на жаль, деструктив вносить сьогодні Секретаріат Президента. Адже, зазвичай, у листі намірів, який підписується Кабміном, НБУ (з МВФ – УНІАН), намагаються якомога менше взяти зобов`язань на країну, щоб співпраця не була такою вже й переобтяжливою з МВФ. На жаль, Президент сьогодні додає все нових і нових додаткових зобов`язань, які він хоче, щоб на себе брала Україна, і тому переговори затримуються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що хотіла б, щоб «команда влади» від України діяла скоординовано і погоджено.