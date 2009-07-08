Яценюк: нас немає ніде, поховалися в хуторах та селах

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що необхідно зняти мораторій на продаж землі, надавши виключне право на операції із землею державному агенту.

Про це він сказав журналістам під час поїздки до Луганська, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що мораторій на продаж землі можна знімати лише за наступних умов: земля може бути власністю лише українських громадян, має бути обмеження на концентрацію землі в одних руках, а також нормативна вимога щодо цільового використання землі. «Лише держава повинна купувати і продавати землю», – підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Україна може відіграти вирішальну роль у формуванні продовольчої безпеки світу. Він наголосив, що «за останні 18 років Україна не внесла жодної глобальної ініціативи”. “Нас немає ніде, нас не чути, поховалися в хуторах та селах – і чудово себе почуваємо, проте критикуємо інші ініціативи”, – додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає за необхідне зробити так, щоб Україна як європейська держава “хоча б почала зустрічатися зі світовими лідерами і стала пропонувати новий порядок денний”.

За його словами, Україна може відіграти важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки світу. “Ось де ми повинні бути першими», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” вважає, що для України конкурентною перевагою має стати крупнотоварне виробництво у сільському господарстві, яке забезпечить потреби внутрішнього ринку і конкуренцію української продукції на зовнішніх ринках.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, Україна має інтенсивно освоювати міжнародні ринки сільськогосподарської продукції. «Україна зобов`язана розпочати новий переговорний процес з Росією та з іншими країнами СНД, які цікаві Україні як ринки і цікаві одна одній взагалі, й почати працювати в рамках нового формату глибокої і повноцінної вільної торгівлі», - зазначив він.

Водночас лідер “Фронту змін” вважає, що у переговорах з Європейським Союзом Україна повинна прагнути доступу до європейських ринків сільгосппродукції.