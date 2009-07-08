Тимошенко - регіоналам: припиніть це негайно!

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає вимоги Партії регіонів щодо підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії фінансовим тероризмом проти країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи блокування депутатами від Партії регіонів роботи Верховної Ради.

«Те, що сьогодні пропонує Партія регіонів, а саме – різке, радикальне збільшення мінімального прожиткового рівня, мінімальної заробітної плати і пенсій, які можуть коштувати протягом півріччя в 46 млрд. грн., - так порахувало Міністерство фінансів – це, по суті, спланований фінансовий тероризм, абсолютно свідомий, проти країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр переконана, що законодавче закріплення таких пропозицій призведе до повної руйнації бюджету і стабільності фінансової системи країни.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала лідерів фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і Миколу АЗАРОВА припинити блокування роботи Верховної Ради і відмовитися від своїх вимог.

«Я хочу зараз звернутися до лідера Партії регіонів, а також до пана АЗАРОВА, які себе називають професіоналами: якщо ви точно знаєте наслідки ваших пропозицій, то те, що ви робите, - це прямий злочин. Припиніть це негайно! І не думайте, що сьогодні люди настільки не обізнані і не інтелектуальні, вони значно обізнаніші і більш інтелектуальні за вас, пан ЯНУКОВИЧ і пан АЗАРОВ, тому що вони знають, що сьогодні потрібно робити все, щоб виплачувати ті пенсії і зарплати, які вже нараховані і гарантовані людям», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду переконана, що вимоги Партії регіонів є популістськими, непрофесійними і безвідповідальними, а також спрямовані на бажання перемогти на президентських виборах ціною руйнування фінансової системи країни.