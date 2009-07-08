Армії без корупціонерів Тимошенко зброю дасть

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завіряє, що уряд забезпечить фінансування державного оборонного замовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми цього року профінансуємо з державного бюджету державне оборонне замовлення. Цього року бюджетних коштів виділено більше, ніж в попередні, сприятливі роки, для закупівлі озброєння для нашої армії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що сьогодні на засіданні уряду затверджено розпорядників відповідних бюджетних коштів, які буде спрямовано на виконання державного замовлення на вітчизняних підприємствах для забезпечення обороноздатності держави.

«Хочу відкинути всю критику щодо того, що уряд не підтримує армію. Як усунули з армії корупціонерів – армія нормально живе, нормально працює і буде забезпечена як озброєнням, так і необхідними фінансовими ресурсами для своїх функцій і захисту кордонів України», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів сьогодні на засіданні затвердив порядок використання в 2009 році коштів стабілізаційного фонду на створення, закупівлю і модернізацію озброєння, військової і спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників для забезпечення оборони держави. Зокрема, розпорядниками цих коштів є Адміністрація Державної прикордонної служби і Міністерство промислової політики.