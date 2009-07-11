Литвин здогадується, що Ющенко і Тимошенко його проігнорують

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО проігнорують його пропозицію провести спеціальне засідання парламенту за їх участю.

Про це спікер сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За його словами, якщо “реакції не буде від перших осіб, а буде відповідь через їхні прес-служби, то це буде свідченням їхньої позиції, що їх це влаштовує (ситуація в країні - УНІАН), і вони не хочуть відкритого і чесного спілкування з людьми”.

В.ЛИТВИН не виключає, що його лист про проведення спецзасідання ВР буде проігнорований і “це означатиме, що вони не хочуть нічого змінювати, що те, що відбувається в країні, їх влаштовує”.

В.ЛИТВИН заявив, що “вичерпав усі можливості для того, щоб знайти компроміс”.

За його словами, ситуація, яка сьогодні склалася у парламенті, - “це віддзеркалення протистояння по лінії з одного боку - Президент України і Віктор ЯНУКОВИЧ, а з другого боку – Юлія ТИМОШЕНКО”.

В.ЛИТВИН додав, що ВР до “останнього часу пом’якшувала те протистояння і, приймаючи рішення, балансуючи, вона, принаймні, давала видимість того, що в Україні є певна стабільність і передбачуваність”.

“Сьогодні, по суті справи, зруйнували остаточно Верховну Раду, і це переддень того, що Україна вступить в хаос”, - переконаний В.ЛИТВИН.

Він вважає, що “конфлікт на політичному рівні і на рівні міжособистісному зайшов так далеко, що примирити і змусити працювати (всі гілки влади - УНІАН) буде неможливо”.

Голова ВР підкреслив, що в такому випадку необхідно прийняти рішення, аби “у найстисліші терміни провести одночасно президентські і парламентські вибори, хоч сьогодні для цього немає правових підстав”. Він вважає, що таке рішення треба ухвалити, і “під це рішення підвести відповідну правову базу для проведення таких виборів”.

В цій ситуації В.ЛИТВИН пропонує всіх основним політикам написати заяви про відхід від влади і “будемо працювати консультантами у тих, хто прийде до влади”.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів другий тиждень поспіль блокує роботу ВР з вимогами ухвалити закон про підвищення мінімального прожиткового рівня і мінімальної зарплати.

Сьогодні, 10 липня, В.ЛИТВИН направив листа В.ЮЩЕНКУ, Ю.ТИМОШЕНКО, лідерам депутатських фракцій з пропозицією негайно провести спеціальне засідання парламенту і дати оцінку останнім подіям у державі.