Наша Україна: БЮТ і ПР знову змовилися

Президія політичної ради партії “Наша Україна” заявляє, що зміни до закону про вибори Президента України, ухвалені парламентом у першому читанні, становлять серйозну небезпеку для української демократії та прозорості виборчого процесу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві “Нашої України”.

У партії наголошують, що “ці зміни суперечать чинному законодавству України та обмежують конституційні права виборців і кандидатів на посаду глави держави”.

”Ми розцінюємо запропоновані зміни як чергову спробу Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко – під прикриттям взаємного протистояння у стінах парламенту – закласти фундамент для майбутнього розподілу країни між своїми політичними силами. Ми переконанні, що ці зміни – відлуння провалу конституційного перевороту, який планувався так званою “широкою коаліцією” на чолі з прем’єр-міністром ТИМОШЕНКО та лідером Партії регіонів ЯНУКОВИЧЕМ”, - йдеться у заяві “Нашої України”.

У партії переконані, що “замість розширення демократичних норм у виборчому процесі законопроект Партії регіонів і БЮТ запроваджує механізми узурпації влади двома політичними силами”.

“Волевиявлення громадян прагнуть взяти під повний контроль парламентських політичних партій, а фактично – двох найбільших фракцій Верховної Ради України. Такий підхід є політично тенденційним і спрямований на те, щоб перетворити всенародне обрання глави держави на виключно партійний проект”, - вважають у “Нашій Україні”, уточнюючи, що запроваджений у законопроекті “принцип формування виборчих комісій – це несправедливі політичні переваги, які підривають демократичні основи виборів і звужують конституційні права інших суб’єктів політичного процесу, законодавчо закріплюючи нерівні умови участі всіх кандидатів”.

На думку членів президії “Нашої України”, “чинному законодавству суперечать також положення законопроекту, що стосуються ролі судів у виборчій кампанії та у встановленні результатів голосування”.

“Законопроект позбавляє можливості кандидатів на посаду Президента оскаржувати рішення про зняття їх кандидатури з перегонів, обмежує право суду втручатися або реагувати на порушення виборчого законодавства та вирішувати суперечки щодо встановлення результатів голосування”, - зазначається у заяві.

У “Нашій України” також незгодні тим, що ”суб’єктам виборчого процесу заборонено звертатися зі скаргами в день голосування та у дні встановлення результатів до Центральної виборчої комісії”.

”Запропоновані зміни передбачають відміну голосування на дому, що є прямим порушенням прав людини. Таке обмеження позбавляє громадян, які з об’єктивних причин не можуть відвідати дільниці, висловити свою політичну волю”, - наголошується у заяві.

”Наша Україна” стурбована тим фактом, що “даний законопроект також підриває міжнародний авторитет України як демократичної правової держави і закликає парламент і всі політичні сили України розвивати, а не згортати демократичні процеси в державі, розширювати та зміцнювати права людини і громадянина, а не жертвувати ними заради власного політичного майбутнього”.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України”.