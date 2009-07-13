Ющенко ніколи не підпише закон про поділ країни «на двох»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не підпише зміни до закону про вибори Президента у тому вигляді, в якому вони існують сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент розцінює цей законопроект «як політичне шахрайство, оздоблене правовою оболонкою».

На думку В.ЮЩЕНКА, це продовження спроби позбавити громадян конституційного права вибору і розділити країну “на двох”.