Ющенко ніколи не підпише закон про поділ країни «на двох»
18:07, 13 липня 2009Політика
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Це - політичне шахрайство?
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.
За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент розцінює цей законопроект «як політичне шахрайство, оздоблене правовою оболонкою».
На думку В.ЮЩЕНКА, це продовження спроби позбавити громадян конституційного права вибору і розділити країну “на двох”.
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