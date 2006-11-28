Морозу нагадали, хто його обрав головою Верховної Ради

Мороз заявив, що не дорожить місцем голови ВР в ситуації, коли парламент не хоче розглядати питань щодо Голодомору

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявив, що не дорожить місцем голови ВР в ситуації, коли парламент не хоче розглядати питань стосовно Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав на засіданні парламенту у відповідь на виступ народного депутата України із фракції КПУ Алли АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА після того, як ВР не підтримала рішення про внесення до порядку денного законопроектів про Голодомор, а О.МОРОЗ закликав парламент проголосувати за це, заявила, що він (О.МОРОЗ) не повинен забувати про те, хто його обрав головою ВР.

У відповідь на це О.МОРОЗ сказав: «Я знаю, що я зараз голова Верховної Ради, але якщо ми абсолютно зрозумілих питань не хочемо розглядати, то я не дорожу цим місцем. Я хотів би, щоб ви це знали».

На даний час ВР все-таки внесла до порядку денного розгляд законопроектів про Голодомор (227 голосів «за»). Голосували фракції «Наша Україна», БЮТ та СПУ.

Зараз ці законопроекти обговорюються в сесійній залі.