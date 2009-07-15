Тимошенко намагалася побити рекорд Фіделя Кастро?

Політологи позитивно оцінюють головні месиджі передвиборчої кампанії лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, що прозвучали вчора на урочистому зібранні з нагоди 10-річчя утворення партії “ВО “Батьківщина”.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного PR-групою «Polittech». Група звернулась до вітчизняних політологів із проханням прокоментувати ключові месиджі, що пролунали на цьому заході.

Зокрема, президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО на майбутній президентській кампанії активно демонструватиме свою проєвропейськість. “Це буде відділяти її від ЯНУКОВИЧА. Частина з’їзду приділялася саме цьому питанню: асоціації із Європейською народною партією, привітання, які лунали із трибуни”, - зауважив він.

Другим посилом, на думку експерта, є те, що у кампанії активно “педалюватиметься тема молоді”. “В принципі вона підходить до іміджу ТИМОШЕНКО не лише як політика, але і як людини”, .- зауважив І.ЖДАНОВ.

Крім того, на його думку, Ю.ТИМОШЕНКО активно працюватиме із західним електоратом, адже у її виступі було декілька тез, спрямованих на сприйняття жителями Західної України, зокрема, про українську мову, відносини із Росією.

“Хотів би відзначити, що вочевидь, ТИМОШЕНКО намагалася побити рекорди лідера Куби Фіделя КАСТРО, виступаючи близько двох годин. Це свідчить, що у неї є запас енергії на виборчу кампанію”, - додав І.ЖДАНОВ.

Крім того, на його думку, важливою була позиція щодо парламентських виборів після президентських. “Ю.ТИМОШЕНКО зараз налаштована на створення більшості після президентських виборів. Це достатньо сильний посил для ЯНУКОВИЧА і для країни. Таким чином вона легітимізує можливе створення коаліції із Партією регіонів уже після президентських виборів. Вона, говорячи про таку коаліцію зараз, уникає звинувачень у післявиборчий період, що начебто вона пішла на змову із “регіонами”, - переконаний експерт.

У свою чергу, директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО, як і її колеги, у своїх виступах лише підтвердили усі попередні теми і сюжети, які будуть використовуватися у виборчій кампанії: нові покоління у політиці, політична реформа, подолання кризи, спроба забезпечити єдність країни. “Усі ці топові теми були авансовані попередньо. В цьому сенсі не було особливої новизни. Я звернув увагу, що на фоні усіх цих заготовок виступ лідера був чомусь досить фрагментарним і погано структурований. Були опрацьовані певні фрагменти, але їх викладення було доволі сумбурним”, - сказав експерт.

На його думку, на цих же виборах взагалі пануватимуть не лише теми і сюжети, а й певні нові вимоги виборця до кандидатів у Президенти. “Часи, коли кандидат міг обмежитися гарною формою, вже пройшли. В цьому сенсі набагато ефективнішими будуть кандидати, які на кожний сюжет кампанії будуть пропонувати зрозумілі і доведені формули. Більше того, мабуть, вперше, буде більш виразною раціональність”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

За його словами, тривалий час у політиці панувала “масово-психозна модель переконання, а не доказу”. “Політики навчилися використовувати відповідний семантичний ряд: “повірити”, “говорити правду”… ТИМОШЕНКО вчора, все ж таки, знову будувала свій виступ на переконаннях, а не на доказах. Великий фрагмент взагалі був присвяченій новій міфології, досить контроверсійній, про єдину революційну силу і богообранність. Підготовка виборів 2007 року, на цьому фоні, виглядала більш цікавою, вона була більш систематизована і креативна”, - переконаний А.ЄРМОЛАЄВ.

Директор PR-групи «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив, що виступ Ю.ТИМОШЕНКО на урочистому зібранні з нагоди 10-річчя утворення ВО “Батьківщина” перевищив очікування експертів.

“Виступ прем’єр-міністра відрізнявся від попередніх очікувань про нього. Дехто очікував, що ТИМОШЕНКО зробить з’їзд, по-суті, передвиборчим і висуне свою кандидатуру в Президенти, але вона зосередилася на ключових месиджах для партії і для нації. Головне, про що сказала ТИМОШЕНКО, – це була тема боротьби із кризою. Зрозуміло, що, роблячи центральною темою виборів боротьбу із кризою, вона ставить себе в більш сильнішу позицію, тому що вона є тим політиком, який не коментує і критикує як інші, а щоденно працює”, - сказав він.

На думку Т.БЕРЕЗОВЦЯ, другий головний месидж, який є у Ю.ТИМОШЕНКО і немає у її опонентів, - це міжнародний авторитет, оскільки вчора на її адресу лунали слова підтримки іноземних політиків.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ також вважає, що головний месидж вчорашнього зібрання ВО «Батьківщина» полягає в тому, що уряд бере на себе відповідальність за ситуацію у державі.

Крім цього, Ю.ТИМОШЕНКО та її політична сила заявили про свою євроінтеграційність. “І, зокрема, лист САРКОЗІ, де він сказав, що готовий приїхати і підтримати ТИМОШЕНКО, є дуже серйозною заявкою. Взагалі міжнародний аспект, європейськість ТИМОШЕНКО буде серйозним опонуванням проросійськості ЯНУКОВИЧА”, - переконаний експерт.

Він вважає, що месидж із приводу відповідальності краще підходить для першого туру президентських виборів, а месидж із приводу західної, європейської орієнтації – для другого туру.