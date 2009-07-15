Тігіпко: баба, вона серцем чує

Екс-радник прем`єр-міністра Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, розраховуватиме на підтримку всіх виборців, але особливо - жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Розраховувати на якийсь конкретний електорат і сказати, що сьогодні я буду націлений тільки на якусь інтелектуальну еліту і ще щось… я не стану», - сказав С.ТІГІПКО. При цьому додав: «Ось на жінок дуже розраховуватиму. Як кажуть – баба, вона серцем чує. Можна обдурювати, а жінка відчує. Будеш щирим - теж відчує».

Він переконаний, що працювати треба на всіх виборців, і в політичній боротьбі, перш за все, «розраховуватиме на їх патріотичні почуття».

С.ТІГІПКО заявив, що вступити в президентську гонку його спонукала не внутрішня потреба, а, «перш за все, зовнішня ситуація». «Я подивився на те що відбувається, і задав собі питання: чому Україна більше за всі країни СНД і Європи постраждала від кризи? Чому у нас найбільша інфляція, і у всьому світі ціни сьогодні падають, а у нас зростають. Чому?... Ми що - нація не така?...», - зазначив політик. За словами С.ТІГІПКА, він дійшов висновку, що в цьому винна слабка і непрофесійна влада.

Він підкреслив, що нинішні політичні лідери не повинні боятися конкуренції з ним. «Не треба нікому особливо мене боятися. Тому що всі політики, які сьогодні є, і ЯНУКОВИЧ, і ТИМОШЕНКО, у будь-якому випадку залишаться. Вони втратять рейтинги, вони менше наберуть, але вони залишаться. Хизуватися один перед одним або перед електоратом в якійсь радикальності сьогодні вже не модно, всім набридло. Сьогодні модно знаходити компроміси», - сказав С.ТІГІПКО.

На думку С.ТІГІПКА, з його поверненням в політику в Україні «додається політична конкуренція, а всі браві заявки про рейтинги – це речі, які можна купити, і це дуже швидко змінюватиметься».

«Боятися мене не треба. Я людина, яка може переступити через якісь речі заради загального блага. Тому що я розумію, що політики – це тільки наймані люди, яких найняв найбідніший українець для того, щоб вони про нього піклувалися. А наші хлопці відчувають іноді себе царями, яких поставили керувати народом», - заявив С.ТІГІПКО.