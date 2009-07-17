Кабмін призупинив розпорядження КМДА про нові тарифи на ЖКУ в Києві

Кабінет Міністрів України призупинив дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації №№516, 518, 520 від 29 квітня 2009 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу в Кабміні.

«Щойно уряд одностайно прийняв рішення про призупинення розпоряджень КМДА №№516, 518, 520 від 29.04.2009 р. Ці розпорядження з моменту прийняття рішення вважаються такими, що не діють», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що таке рішення прийнято у зв`язку з тим, що київська влада підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги для населення із суттєвими порушеннями чинної нормативно-правової бази, а також без економічного обгрунтування.

«Всі міністерства - це і Міністерство економіки, і Міністерство з питань житлово-комунального господарства, і Міністерство юстиції дійшли одностайного висновку, що таке підвищення тарифів є незаконним і необгрунтованим», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня столична влада обнародувала нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, які введені з 1 червня.

Згідно з розпорядженням №520 «Про узгодження тарифів на теплову енергію, встановлення й узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води для населення» і розпорядження №516 «Про встановлення й узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодною води і водовідведення холодної і гарячої води для населення», нові тарифи на воду й опалювання для киян буде збільшено приблизно удвічі.

Розпорядженням №518 «Про встановлення й узгодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд і прибудинкових територій» встановлені тарифи на послуги з утримання будинків і споруд і прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності (ЖЕО), щодо кожного будинку окремо.

За даними КМДА, кияни заборговували за надані житлово-комунальні послуги з урахуванням заборгованості за попередні періоди понад 300 млн. грн.

8 липня ц.р. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення міжвідомчої комісії для перевірки обгрунтованості підвищення житлово-комунальних тарифів у Києві.