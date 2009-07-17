Арештованого депутата Партія регіонів виключила ще до арешту

Затриманий міліцією за підозрою у привласненні 3,5 млн. грн. державних коштів депутат Кіровоградської міської ради Олег ГНИБІДЕНКО не є членом Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив, виступаючи перед журналістами в Кіровограді, заступник голови Партії регіонів Володимир ЯЦУБА.

За його словами, 2 червня 2009 року рішення про виключення О.ГНИБІДЕНКА з лав партії прийняла Кіровоградська міська організація ПР, а 8 липня це також зробила Політрада у Києві.

«Виключення О.ГНИБІДЕНКА з лав Партії регіонів пов’язано з його політичною, а не кримінальною діяльністю. Він не поділяв програмні засади подальшої діяльності партії», підкреслив В.ЯЦУБА.

Він також додав, що виключення депутата і його затримання правоохоронними органами розбігається у часі.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня прокуратура області порушила кримінальну справу стосовно депутата Кіровоградської міськради О.ГНИБІДЕНКА за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).