Янукович і Тимошенко мають однакові шанси на перемогу

Політолог, президент Аналітичного центру «Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ не виключає можливості створення широкої коаліції у парламенті після президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЖДАНОВ сказав на прес-конференції.

Він наголосив, що боротьбі під час президентської кампанії «буде досить запекла».

За його словами, на сьогодні Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО мають однакові шанси на перемогу.

«Шанси сьогодні можна оцінити 50 на 50», - зазначив він.

І.ЖДАНОВ вважає, що у Арсенія ЯЦЕНЮКА на сьогодні немає шансів для росту електорального рейтингу.

«А.ЯЦЕНЮК практично вибрав електоральний запас, бо головний донор його – це люди, які підтримували Віктора ЮЩЕНКА та «Нашу Україну».

Він додав, що максимальний рейтинг такої підтримки «це близько 14%».

«Не думаю, що А.ЯЦЕНЮК буде складати серйозну конкуренцію Ю.ТИМОШЕНКО», - додав він.

В той же час він не виключає, що певну підтримку електорату він все-таки забиратиме саме у Ю.ТИМОШЕНКО.

Директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО боротиметься з В.ЯНУКОВИЧЕМ у другому турі «за електорат А.ЯЦЕНЮКА».

Він підкреслив, що рівень підтримки А.ЯЦЕНЮКА сьогодні це є «показник алергії суспільства на тих кандидатів, які сьогодні лідирують».

Він вважає, що сьогодні для В.ЯНУКОВИЧА «немає потреби щось нове вишукувати» в ході президентської кампанії.

В той же час більше шансів матиме для виходу у другий тур або Ю.ТИМОШЕНКО, або А.ЯЦЕНЮК, залежно від того, «хто з них знайде більше цікавих і нових ходів».