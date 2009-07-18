Ющенко сьогодні у 35 раз підніметься на Говерлу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить сходження на вершину гори Говерла з нагоди річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Це багаторічна традиція – В.ЮЩЕНКО щорічно здійснює такі сходження в колі друзів та соратників, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Сходження на найвищу гору в Україні розпочнеться з мітингу з нагоди річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України, в якому візьмуть участь активісти партії «Наша Україна», соратники, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, народні депутати України, делегації з регіонів, громадськість.

Після мітингу учасники акції разом із Президентом піднімуться на Говерлу. На вершині гори планується провести віче.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що «Говерла - не лише найвища географічна точка України. Це вершина духу української нації - символ величі й могутності. Ми - сильна нація. Ми змогли вистояти, ми зможемо побудувати могутню й багату Україну. Ми не раз піднімалися на нашу найвищу гору і щоразу перемагали. Так буде і зараз. Ми йдемо вперед і ми переможемо. Бо наша перемога - це ідея України: бути сильною державою, мати українську душу, бути вільною, демократичною, заможною, європейською країною. Національній ідеї альтернатив немає».

На рахунку В.ЮЩЕНКА - уже 34 сходження.