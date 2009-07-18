Януковичу розповіли, що в уряді працювати неможливо

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що для відставки Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем`єр-міністра України є достатньо підстав.

Як повідомляється на персональній Інтернет-сторінці лідера Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю телеканалу ICTV.

«Швидше за все, приводів для того, щоб внести цю пропозицію, достатньо. Але не можна на одного ВАСЮНИКА списувати всі ті проколи й недоліки, які є в підготовці, приміром, до Євро-2012. Тут потрібно дивитися на широке коло виконавців, які повинні нести відповідальність і ухвалювати вчасно рішення. Й найголовніше – добиватися їх виконання. Чого в нас, на жаль, немає зараз загалом в управлінні державою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів вважає, що нинішній уряд не здійснює необхідної кадрової політики. «Якщо подивитися взагалі ситуацію з кадрами, то що ми побачимо? Міністр фінансів втік, міністра закордонних справ немає, міністр внутрішніх справ перебуває, як то кажуть, у підвішеному стані у зв`язку з міжнародним скандалом, міністра оборони звинувачено в корупції... Нам доводиться спілкуватися з керівниками уряду, й вони всі говорять, що працювати в уряді неможливо, оскільки там немає команди», - пояснив він.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку І.ВАСЮНИКА з посади віце-прем`єр-міністра України.

Автори документа - народні депутати Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Кирило КУЛИКОВ, Володимир ІВАНЕНКО, Юрій ЛИТВИН.