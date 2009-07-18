Ющенко просить не питати з України дуже багато

Віктор Ющенко гордиться тим, що “ми прожили достойні чотири роки для української держави, для української нації і для людей”. Таку заяву Президент зробив у своїй промові перед сьогоднішнім сходженням на Говерлу.

Голова держави нагадав, що на цьому місці “у 2002 році зародилося на такому ж мітингу те, що стало потім політичною силою «Наша Україна». Тут у 2004 році зародився той демократичний рух, який нас привів до перемоги. Так почалася новітня демократична хода України”. Президент підкреслив, що Україна не повинна соромитися своїх здобутків і свого часу. Але водночас просить не питати з новітньої України дуже багато, бо на його думку, 18 років – це не той час, за який можна розбудувати державу.

“Новітній Україні 18 років. Не питайте з неї дуже багато, - звернувся до учасників мітингу Ющенко. - У 18 років молода людина отримує тільки-но паспорт, що він стає повноцінним громадянином своєї держави. За 18 років не розбудовується будь-яка держава. Не розбудовується заможність, економіка, не розбудовується рідна мова, не згадується ще глибока історична пам`ять. Іншими словами, багато-багато речей треба зробити кожному із нас, і можливо не в одному поколінні, щоб ми мали ту омріяну державу, про яку мріяли десятки українських поколінь”.

Попри усі негаразди Президент переконаний, що «ми йдемо правильною дорогою». На його думку, “ У нас щось змінюється. Ми стаємо кращими. Ми стаємо більшими. Ми стаємо чутливішими”. Ющенко пояснив, що все це він сказав для того, “щоб у нас була гордо піднята голова. Щоб ми пишалися українською незалежністю. Щоб ми пишалися тими роками, які ми прожили недарма”.