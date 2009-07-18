Янукович 4 місяці приховував народження онука?

У сім`ї Януковичей поповнення — у Віктора Федоровича народився другий онук. Його старший син Олександр і невістка Олена назвали хлопчика Олександром. Хоча Сан Санич з`явився на світ 4 місяці тому, сім`я тримала цю подію в таємниці. «Про те, що у нього з`явився онук, ми дізналися тільки на Дні народження Віктора Федоровича. Він нам сам про це сказав. Він в плані сім`ї дуже закрита людина», — розповіло «Сєгодня» джерело в оточенні лідера регіоналів.

Хресними хлопчика стали його дядько і тітка. Тобто, молодший брат Олександра Януковича нардеп-регіонал Віктор Янукович, і Вікторія, молодша сестра його дружини. Різниця у віці між онуками лідера регіоналів 9 років. Сім`я Олександра Януковича живе в Донецьку. За освітою він стоматолог. Зараз займається бізнесом. Дружина родом з Маріуполя. Її мати Тетяна Вікторівна тримає ресторан «Едельвейс» в селищі Мелекіно на Азовському морі в 30 км. від Маріуполя.