Нардеп звинувачує Черновецького у «впливі на Тимошенко та уряд»

Народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу Кирило КУЛИКОВ просить Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу проти мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за фактом незаконного впливу на діяльність прем’єра й уряду, посягання на авторитет органів державної влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К.КУЛИКОВА.

“Не ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ судити логіку прем’єр-міністра, рішення Кабміну та «по-людськи її розуміти»… До його компетенції входить: функціонування каналізації, порядок у місті, своєчасне прибирання сміття, і невідкладне виконання наказів центральних органів влади”, - сказав К.КУЛИКОВ, коментуючи заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у зв’язку зі скасуванням Кабінетом міністрів постанов Київської міської державної адміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Депутат наголосив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який обіймає посаду мера Києва, “зобов’язаний слідкувати за порядком столиці та виконувати Конституцію і закони України”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 17 липня скасував постанови КМДА від 24 квітня 2009 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Коментуючи це рішення уряду, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав дії уряду незаконними. “Призупинення Кабінетом міністрів України дії нових тарифів виконавчого органу Київради є незаконним і здійснене напередодні президентських виборів в Україні. Нові тарифи у Києві у 3-4 рази (в середньому) нижчі, ніж тарифи у інших містах України та залишаються сьогодні одними із найнижчих у країні”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, влада столиці підвищила комунальні тарифи для того, щоб “кияни могли почуватися комфортно в умовах зими, стабільно отримувати тепло, газ і воду, незважаючи на надзвичайно тяжку економічну і навіть політичну кризу, спровоковану майбутніми виборами Президента України”.

“Я добре розумію логіку прем’єр-міністра і членів уряду при ухваленні рішення про призупинення дії тарифів, і суто по-людськи мені вона зрозуміла, – адже попереду вибори. Проте нічого спільного з Конституцією та законами України ця позиція немає”, - сказав мер столиці.

Згідно з розпорядженнями КМДА, з 1 червня у Києві тарифи на воду й опалення було збільшено приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначені по кожному будинку окремо.