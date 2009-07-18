Ющенко у 35-й раз зійшов на Говерлу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у 35-й раз здійснив сходження на найвищу гору України – Говерлу з нагоди річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО здійснював сходження найважчим маршрутом з двох.

Він почав сходження о 10.30, а на Говерлу піднявся о 13.15. По дорозі на Говерлу Президент зупинявся, пив джерельну воду, посеред маршруту біля державного прапора України зробив невеликий привал.

Разом із главою держави на Говерлу піднялися тисячі членів і прихильників «Нашої України», керівники облдержадміністрацій, народні депутати Зиновій ШКУТЯК, Ярослав КЕНДЗЬОР, Андрій ПАРУБІЙ.

Перед початком віче на найвищій вершині Карпат (2061 метр) В.ЮЩЕНКО схилив коліно і поцілував державний прапор, а пластуни в урочистій обстановці підняли прапор.

«Говерла – не лише найвища географічна точка України. Це вершина духу української нації – символ величі і могутності. Ми – сильна нація. Ми змогли вистояти. Ми зможемо побудувати могутню й багату Україну. Ми не раз піднімалися на нашу найвищу гору і щоразу перемагали. Так буде і зараз. Ми йдемо вперед і ми переможемо. Бо наша перемога – це ідея України: бути сильною державою, мати українську душу, бути вільною, демократичною, заможною європейською країною. Національній ідеї альтернативи немає», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави подякував усім учасникам сходження на Говерлу за сумління, яке вони проявили нинішнього дня, і побажав їм родинного щастя та успіхів у досягненні мети.