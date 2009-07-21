Сьогодні Ющенко зустрінеться з Байденом у вузькому колі

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом БАЙДЕНОМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, після зустрічі у вузькому колі Президент України і віце-президент США зроблять заяви для ЗМІ.

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО та Дж.БАЙДЕН вшанують пам`ять жертв Голодомору, поклавши квіти до Меморіалу пам`яті жертв цієї трагедії.

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Дж.БАЙДЕН 20-22 липня ц.р. перебуває в Україні з робочим візитом.