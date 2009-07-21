У Яценюка конфіскували інформаційні намети

Ініціатива Арсенія ЯЦЕНЮКА “Фронт змін” звинувачує владу Києва у незаконному демонтажі 7 інформаційних наметів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Київського осередку “Фронту змін” Андрій ПИШНИЙ.

Він повідомив, що в понеділок, 20 липня, працівники комунального підприємства “Київблагоустрій”, яке підпорядковується столичній владі, зокрема меру Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, розібрали та конфіскували 7 наметів для поширення інформації та збору підписів на підтримку референдуму за ініціативи “Фронту змін”.

За словами А.ПИШНОГО, до цих наметів, що були встановлені, зокрема, біля станції метро “Печерська”, “Політехнічний інститут” та на Майдані Незалежності, під’їхали автомобілі, номери яких зареєстровані на КП “Київблагоустрій”, і люди в формі з назвою цього підприємства демонтували намети, завантажили їх в автомобілі й вивезли.

А.ПИШНИЙ запевнив, що намети було встановлено відповідно до чинного законодавства. “Фронт змін” заздалегідь офіційно повідомив київську міську владу про місця розташування цих інформаційних точок, хоча закон й не зобов’язує цього робити. Крім цього, намети були встановлені у місцях скупчення людей таким чином, щоб не заважати їм вільно пересуватися.

“Фронт змін” зазначає, що КП “Київблагоустрій” не мало права вилучати їхнє майно, адже комунальні підприємства не належать до числа суб’єктів права, уповноважених конфісковувати майно громадян та юридичних осіб.

А.ПИШНИЙ заявив, що лідер “Фронту змін” А.ЯЦЕНЮК підготував депутатський запит до київської міської влади щодо правових підстав демонтажу інформаційних наметів.