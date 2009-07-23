Байден каже, що США зацікавлені у втіленні мрії Ющенка

Віце-президент США Джозеф Байден заявив про зацікавленість його країни у якнайшвидшій реалізації проекту постачання каспійської нафти в Україну та інші європейські країни на основі проектного (аверсного) використання нафтопроводу "Одеса-Броди".

Про це заявила глава секретаріату президента Віра Ульянченко, коментуючи результати робочого візиту віце-президента США, повідомляє прес-служба глави держави.

Під час переговорів Байдена з президентом Віктором Ющенком сторони заявили про спільність підходів і взаємну підтримку у реформуванні енергетичного сектору України.

Президент закликав американські компанії до участі в проектах із модернізації української газотранспортної системи, що отримало позитивну реакцію американської сторони.

Учасники переговорів констатували прогрес у співробітництві в ядерно-паливній галузі.

Зокрема, 30 березня 2008 року було підписано контракти на постачання палива для 3 енергоблоків Південноукраїнської АЕС. За час, що минув, реалізована програма адаптації пального до українських реакторів.

Сторони погодилися розширювати на конкурсних умовах участь західних компаній у забезпеченні України ядерним паливом, а також створення в Україні власного виробництва такого палива.

"Комплекс розглянутих питань і досягнуті домовленості ілюструють слова віце-президента США про те, що його країна не визнає будь-яких "сфер інтересів", а перезавантаження відносин між США і Росією відбувається не за рахунок України", - зазначила Ульянченко.

"США будують відносини з Україною безпосередньо, виходячи із обопільних інтересів і без огляду на позицію будь-яких третіх сторін", – зауважила вона.

Голова секретаріату нагадала, що Байден висловився на підтримку суверенітету і незалежності України і її права на власний вибір, що включає вибір своїх відносин і союзників.

У ході зустрічей американська сторона констатувала незворотні успіхи, які досягла Україна протягом останніх років у питаннях демократизації суспільства – незважаючи на надзвичайні внутрішні і зовнішні ускладнюючі чинники.

Було обговорено способи надання Україні допомоги у впровадженні реформ, необхідних для подальшого розвитку демократії та економіки, боротьби з економічною кризою.

Ульянченко висловила впевненість, що практична співпраця між країнами і надалі розвиватиметься у всіх питаннях, які становлять взаємний інтерес. "Відносини стратегічного партнерства отримали нову динаміку".

"Цьому слугуватиме і робота створеної за підсумками візиту українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства, перше засідання якої відбудеться восени цього року", – наголосила вона.

Українська правда