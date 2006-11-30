Президент присвоїв Дріжчаному звання генерала армії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким присвоїв військове звання генерала армії України голові Служби безпеки України генерал-полковнику Ігорю ДРІЖЧАНОМУ.

Текст указу, підписаного 30 листопада, розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж на сайті Верховної Ради України з’явилася інформація про внесення В.ЮЩЕНКОМ до парламенту подання на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Проект відповідної постанови зареєстрований у парламенті 29 листопада.