Президент присвоїв Дріжчаному звання генерала армії
13:20, 30 листопада 2006Політика
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Текст указу - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким присвоїв військове звання генерала армії України голові Служби безпеки України генерал-полковнику Ігорю ДРІЖЧАНОМУ.
Текст указу, підписаного 30 листопада, розміщено на офіційному сайті Президента.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж на сайті Верховної Ради України з’явилася інформація про внесення В.ЮЩЕНКОМ до парламенту подання на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Проект відповідної постанови зареєстрований у парламенті 29 листопада.
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